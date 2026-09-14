Precio del petróleo se dispara a más de US$ 100 el barril tras cierre de oleoducto saudí

El precio del petróleo volvió a subir con fuerza este lunes 14 de septiembre, impulsado por el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y el recrudecimiento de las tensiones militares en Medio Oriente.

Antes de la apertura de las Bolsas, el Brent avanzaba más de 2,3% hasta ubicarse en torno a los 107 dólares por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en Estados Unidos, registraba un alza superior al 2,4%, alcanzando los 102,5 dólares.

La decisión de Arabia Saudita de suspender temporalmente las operaciones del oleoducto se produjo luego de que esta infraestructura sufriera varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, los que fueron atribuidos a acciones perpetradas desde Irak.

El oleoducto Este-Oeste conecta los campos petroleros ubicados en el este del territorio saudí con las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo. Su importancia estratégica aumentó considerablemente desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

A través de esta vía, Arabia Saudita ha podido desviar cerca de 5 millones de barriles diarios de crudo que, en condiciones normales, habrían sido exportados desde terminales ubicados en el golfo Pérsico.

De esta manera, el oleoducto se transformó en una alternativa clave a la ruta marítima por el estrecho de Ormuz, permitiendo mantener parte de las exportaciones saudíes hacia los mercados internacionales sin depender de esa vía marítima.

El cierre temporal de la infraestructura, sumado a nuevos ataques contra petroleros registrados durante el fin de semana, volvió a llevar al Brent a máximos de cuatro meses.

PURANOTICIA