Por qué Trinidad y Tobago defiende el despliegue militar de Trump en el Caribe y cómo eso tensa sus relaciones con Venezuela

"Sin embargo, hacer explotar embarcaciones en nuestras aguas caribeñas no resolverá este problema, ya que el origen del mismo es el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos", agrega.

Quashie asoma una hipótesis distinta para explicar el apoyo de Trinidad y Tobago a la operación estadounidense.

"En el sistema internacional, los Estados más débiles que no cuentan con capacidades militares suficientes para defenderse eficazmente por sí solos y que solo pueden ejercer una influencia muy limitada en la esfera internacional como aliados valiosos o potenciales de una gran potencia, a menudo se ven obligados a realizar un acto de equilibrio frente a los asuntos más urgentes tanto a nivel regional como internacional", dice.

"Por lo tanto, no me sorprende ver que algunos Estados miembros del Caricom -aunque no estoy de acuerdo con su postura- parecen haberse alineado con Estados Unidos en algunos de los temas regionales más apremiantes ", agrega.

Siguiendo este razonamiento, hay analistas que consideran que Trinidad tiene motivos legítimos para apoyar a EE.UU, dado que necesita del apoyo de ese país para impulsar su producción de gas natural.

Otros, por su parte, destacan que aunque TT no tiene un rol protagónico en el tráfico de drogas por el Caribe, sí es usado por los carteles para almacenar, empaquetar y distribuir los narcóticos antes de su envío a Europa o Estados Unidos.

Según dijo Garvin Heerah, un experto en seguridad del país caribeño, a The New York Times: "Trinidad funciona como una base de operaciones dentro de una cadena de tráfico más amplia y bien estructurada".

DIPLOMACIA EN AGUAS REVUELTAS

El apoyo inicial de Persad-Bissessar al despliegue militar en el Caribe despertó críticas dentro y fuera de Trinidad y Tobago. Estas se han incrementado en la medida en que EE.UU. pasó del despliegue a la acción militar, destruyendo embarcaciones tripuladas sin que hubiera antes algún intento de detenerlas para someter a sus tripulantes a un proceso judicial con las debidas garantías, que era el procedimiento usual en estos casos.

Pero la mandataria trinitense tiene clara su decisión: "Prefiero ver a los traficantes de drogas y armas hechos pedazos que seguir viendo a cientos de nuestros ciudadanos asesinados cada año por la violencia de pandillas alimentada por las drogas", ha dicho.

Numerosos expertos han tildados estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales".

"Las acciones militares de Trump en nuestras aguas caribeñas constituyen, de hecho, un crimen de guerra", dice Emanuel Quashie.

El gobierno de Trinidad también ha sido duramente criticado desde las filas del Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus siglas en inglés), el principal partido de oposición, que calificó como "desafortunada, imprudente y siniestra" la decisión de respaldar la operación estadounidense.

La posición asumida por Persad-Bissessar contrasta también con la expresada por los otros 14 estados miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), que criticaron el despliegue estadounidense, aunque con formas muy diplomáticas.

El pasado 18 de octubre los países del Caricom, con excepción de TT, publicaron una declaración en la que manifestaron su "apoyo inequívoco a la soberanía e integridad territorial de los países de la región", así como al principio de mantener el Caribe como una "zona de paz", comprometida con la resolución pacífica de conflictos.

El texto no mencionaba a EE.UU., pero era una respuesta al despliegue de sus fuerzas. Además, parecía responder -sin mencionarlo- a los temores de que el gobierno de Trump aproveche las circunstancias para atacar a Maduro en Venezuela.

Unos días más tarde, un grupo de 10 exmandatarios de países del Caricom emitió un comunicado en el que invitan a los países a evitar recibir "recursos militares, que tienen el potencial de atraer a la región a conflictos que no hemos provocado".

Ese mensaje va claramente a contravía de lo que está haciendo el gobierno trinitense al recibir la semana pasada al destructor estadounidense USS Gravely.

En cualquier caso, las críticas más fuertes que ha recibido hasta ahora el gobierno de Trinidad y Tobago proceden del gobierno de Maduro, con el que las relaciones han sufrido un rápido deterioro en las últimas semanas.