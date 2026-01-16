Por qué Francia y otros países europeos se oponen al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

En 2019, cuando el pacto parecía cerrado, las preocupaciones ambientales fueron un enorme punto de fricción, impidiendo el avance de las negociaciones desde entonces.

Según varios estudios de simulación, es probable que el acuerdo comercial UE-Mercosur beneficie a Francia en general , pero sus efectos se distribuyen de forma desigual.

" Los ganadores estarían en la industria y los servicios , mientras que los costos del ajuste irían a sectores de la agricultura, especialmente la carne de vacuno, las aves de corral, el azúcar y el etanol , donde las importaciones de competidores del Mercosur podrían ser significativas", explica a BBC Mundo Germán Ríos, profesor de Economía y Director del Observatorio de América Latina de IE University.

Estos sectores agrícolas están altamente organizados y tienen influencia política en Francia, lo que explica la intensidad de la oposición interna.

Para el profesor existen dos riesgos claros para los agricultores: podría generar pérdidas localizadas , lo que provocaría el cierre de explotaciones agrícolas y la pérdida de empleos en las regiones afectadas .

Un segundo riesgo es el fiscal para el país en su totalidad. "Si los subsidios de compensación y ajuste son grandes, podrían ampliar el déficit y la deuda pública, lo que puede requerir recortes del gasto en otras áreas o impuestos más altos a lo largo del tiempo", apunta.

"El diferente impacto que tendrá el acuerdo divide a los Estados miembros. Una coalición de apoyo está liderada por Alemania, que considera al Mercosur un mercado de exportación lucrativo, especialmente para su sector automotriz, que se encuentra en crisis", afirma Max Maton, economista de Oxford Economics.

En esto coincide François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel AM, quien opina que, "aunque el acuerdo es muy positivo para ciertas industrias europeas, como el sector automovilístico, será más negativo para otras, como la agricultura".

Por esto, dice Rimeu, es fácil entender por qué Alemania apoya firmemente el acuerdo, mientras que Francia se muestra mucho menos entusiasta.

Desde el punto de vista político, Francia se encuentra en una situación delicada debido a que el gobierno no tiene mayoría.

Política interna

"Se acercan las elecciones. El descontento es elevado y los políticos parecen dispuestos a aprovechar la situación. Por lo tanto, aunque el impacto del acuerdo con Mercosur en la economía francesa pueda ser en general mixto, entendemos que el Gobierno quiera asegurarse de que no se produzca una oleada de protestas por parte de los perdedores del sector agrícola", explica Melman.

En países como Polonia o Irlanda, el sector agropecuario también es clave electoralmente por lo que aceptar el acuerdo puede tener costos políticos internos.