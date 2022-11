Por qué en el Partido Republicano culpan a Trump de los malos resultados en las elecciones de mitad de periodo

"Él dijo que nos cansaríamos de ganar. Pues yo estoy cansado de perder", agregó.

"Me echan la culpa"

"Lo que suele ocurrir es que cuando les va bien no me dan ningún crédito, y si les va mal me echan la culpa de todo", le dijo a la cadena conservadora NewsNation.

¿Cuánto ha cambiado la imagen de invencible que cultivó Trump?

Claro que el rechazo a Trump y sus candidatos está lejos de ser el único tema que movilizó a los votantes demócratas, que también acudieron a las urnas por temas como el derecho al aborto.

Pero otro motivo por el cual los comicios pudieron ser un revés para Trump es que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se consolidó como estrella conservadora en ascenso al ser reelecto por amplio margen.

De hecho, este republicano de 44 años es considerado uno de los grandes vencedores del martes, lo que refuerza su imagen como potencial presidenciable republicano en 2024.

"DeFUTURO", tituló en su portada del miércoles el periódico conservador The New York Post, un juego de palabras con el apellido de DeSantis, quien aparecía en una foto celebrando con su familia.