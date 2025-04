Por qué el Papa Francisco encontró a sus mayores opositores en la Iglesia católica de EE.UU.

"El punto focal de la oposición al papa Francisco estuvo en Estados Unidos", le dice a BBC Mundo David Gibson, director del Centro sobre Religión y Cultura de la Universidad Fordham en Nueva York.

"No fueron solamente obispos y sacerdotes. También laicos, organizaciones como el Instituto Napa o [el canal] EWTN , una especie de red de derecha, de mucho dinero y grandes medios. Fueron los laicos los que financiaron y promovieron la oposición al Papa", agrega.

Francisco lo sabía. "En EE.UU. la cosa no es fácil: hay una actitud reaccionaria muy fuerte, organizada ", llegó a decir.

Dicha actitud no cambió con la noticia este lunes de su muerte. Por ejemplo, el artículo más destacado del día en la revista religiosa estadounidense First Things no fue un obituario, sino una columna de opinión afirmando que "en muchos sentidos, el pontificado de Francisco fue inadecuado para los verdaderos problemas que enfrentaba la Iglesia".