Por qué el gobierno de EE.UU. defiende la deportación de niños estadounidenses junto a sus madres a Honduras

"La crueldad y la denegación deliberada del acceso legal y médico no solo son ilegales, sino inhumanas", declaró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

"Tener un hijo ciudadano estadounidense no te hace inmune a nuestras leyes ", declaró, añadiendo que las madres se encontraban en Estados Unidos sin autorización legal.

"No fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Sus padres tomaron esa decisión, no el gobierno de Estados Unidos", argumentó.