Por qué Donald Trump acusa a los países BRICS de ir en contra de Estados Unidos y qué responde el bloque

Los diplomáticos iraníes, sin embargo, intentaron convencer a sus homólogos de otros países para reforzar el tono de los ataques en la declaración final, pero esta fue divulgada este lunes siguiendo un formato similar al de la declaración anterior: condenando los ataques contra Irán, pero sin nombrar directamente ni a Israel ni a EE.UU.

Los tres países que han recibido más críticas por una posible agenda antioccidental de los BRICS no enviaron a sus presidentes a la cumbre en Río de Janeiro.

Vladimir Putin , de Rusia, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en el conflicto de Ucrania, no asistió en persona y optó por participar por videoconferencia.

Xi Jinping , de China, no ha anunciado oficialmente las razones por las que no acudió a Río, pero según el gobierno brasileño, su ausencia se debe a un conflicto de agenda . Estuvo representado por el primer ministro chino, Li Qiang.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tampoco asistió . No se ha dado una justificación oficial, pero miembros del gobierno brasileño dijeron a BBC News Brasil de forma confidencial que su ausencia se debe a la crisis de seguridad en el país resultante de los ataques de Israel en las últimas semanas. El Ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, asistió en su lugar.

"Espero que la ausencia de Xi Jinping, en particular, disipe las críticas a los BRICS que provienen de Estados Unidos. Los estadounidenses han pasado de una posición en la que los BRICS no tenían ninguna importancia a una en la que los BRICS ahora son peligrosos ".

"La cumbre de 2024 en Rusia trajo muchas propuestas en el área financiera y monetaria, y Brasil no se está uniendo a estas propuestas. De hecho, el país ha quitado mucha presión a esta agenda", dice.

"No creo que sea muy responsable ni serio que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos amenace al mundo a través de internet. No está bien. Necesita saber que el mundo ha cambiado. No queremos un emperador", declaró Lula en una conferencia de prensa tras la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO