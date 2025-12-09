Por qué aún no se conocen los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras una semana después de que se celebraran

Ante las repetidas caídas del conteo y la ventaja de su contrincante principal, Nasralla dijo este lunes en su cuenta de la red X que "el sistema está manipulado".

Por su parte, el domingo por la tarde el partido oficialista Libre exigió "la anulación total" de las elecciones y convocó a movilizaciones, protestas y huelgas, al tiempo que instó a los funcionarios del gobierno a no cooperar con la transición gubernamental.

El escrutinio muestra a su candidata y heredera política de la presidenta Xiomara Castro, Rixi Moncada, en tercera posición, con el 19,32% de los votos , lejos de los dos principales contrincantes.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos ha pedido a las autoridades electorales celeridad en el conteo y así poner fin a la incertidumbre en la que está el país centroamericano, algunas de cuyas causas te explicamos a continuación.

1. FALLOS TECNOLÓGICOS

Una de las primeras explicaciones para la demora en la publicación de los resultados de los reñidos comicios fueron los problemas técnicos que enfrentó la empresa ASD.

La firma colombiana fue contratada por el CNE para que se encargara de la transmisión de los datos preliminares, del escrutinio general y de la divulgación de resultados de los comicios.

"Durante la jornada se presentó una afectación en la disponibilidad de nuestra infraestructura tecnológica. Esta situación se derivó de un inusual y elevado volumen de solicitudes registrado a partir del 30 de noviembre de 2025, a las 22:30 horas", explicó la compañía en un comunicado.

ASD admitió que el volumen de consultas "superó ampliamente las estimaciones contempladas en las pruebas de carga realizadas previamente".

La empresa había garantizado al CNE que sus sistemas tendrían capacidad para atender 200.000 consultas por segundo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, reportó el diario hondureño La Prensa.

Y, como si esto no fuera suficiente, horas después las autoridades electorales denunciaron dos ataques cibernéticos.

"Le quedó grande el proceso (al contratista)", dijo Fernando Cerimedo, asistente de Asfura, a la agencia AFP.

Estas críticas fueron respaldadas por la Misión de Observación de la OEA, la cual denunció "la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas" durante los comicios.