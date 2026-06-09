Policía de Kenia dispersa con gases violentas protestas contra centro de cuarentena por ébola para estadounidenses

La Policía de Kenia dispersó este martes con gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra la construcción de un centro de cuarentena destinado a ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola en territorio keniano.

Las movilizaciones se produjeron pese a que el Tribunal Supremo de Kenia suspendió temporalmente el proyecto, mientras analiza los cuestionamientos presentados en torno a su implementación.

La ciudad de Nanyuki, ubicada al norte de Nairobi, volvió a convertirse en escenario de intensas manifestaciones que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. Según informó el diario keniano Daily Nation, los agentes respondieron con gases lacrimógenos y disparos al aire para dispersar a los asistentes.

Se trata del más reciente episodio de una serie de protestas que han marcado las últimas semanas en la zona. De hecho, una manifestación realizada la semana pasada terminó con dos personas fallecidas, en medio de los esfuerzos de las autoridades por contener las concentraciones.

ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

La polémica se centra en el acuerdo impulsado por los gobiernos de Kenia y Estados Unidos para establecer en el país africano un centro especializado en cuarentena y tratamiento de personas expuestas al virus del ébola, destinado principalmente a ciudadanos estadounidenses.

La iniciativa ha generado rechazo entre parte de la población local, que cuestiona tanto los riesgos sanitarios asociados al proyecto como la falta de información sobre los términos del acuerdo.

Pese a las críticas, el presidente de Kenia, William Ruto, ha defendido la medida y la ha presentado como una expresión de cooperación internacional frente a una emergencia sanitaria.

El mandatario sostiene que el proyecto representa una muestra de "solidaridad internacional" y, al mismo tiempo, reivindica la "transparencia, responsabilidad y decisión" de su administración para proteger vidas y contribuir a la seguridad sanitaria tanto regional como mundial ante el actual brote de ébola registrado en el norte de la República Democrática del Congo.

En medio de la creciente controversia, el Tribunal Supremo de Kenia ordenó la suspensión temporal del establecimiento del centro de cuarentena mientras se revisan los antecedentes del caso.

Además, el máximo tribunal exigió al presidente William Ruto publicar íntegramente el acuerdo suscrito con Estados Unidos o con cualquier otro país involucrado en la iniciativa, con el objetivo de transparentar las condiciones bajo las cuales se pretende instalar el recinto sanitario.

La decisión judicial añade un nuevo capítulo a un debate que continúa generando tensiones políticas y sociales en Kenia, mientras las autoridades defienden el proyecto como parte de la respuesta internacional frente al avance del ébola en África Central.

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