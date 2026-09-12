Policía de Guatemala levanta bloqueos en carreteras tras protestas por alza en el precio del combustible

Las autoridades restablecieron la circulación en el país tras manifestaciones por el alza de combustibles, que dejaron al menos 150 detenidos.
La Policía de Guatemala ha anunciado que ha logrado levantar los bloqueos impuestos por manifestantes en vías de entrada y de salida de la capital, Ciudad de Guatemala, en la protesta por el auge del precio del combustible, que ha derivado en disturbios y choques con las autoridades.
"Misión cumplida. Se restableció la circulación en todo el país. Las carreteras se encuentran libres de bloqueos, permitiendo a los guatemaltecos continuar su camino", ha informado la Policía guatemalteca en un comunicado en redes sociales.
De todos modos ha llamado a circular "con precaución" y siempre siguiendo las indicaciones de los agentes de seguridad.
Tras bloqueos que han derivado en choques violentos con agentes de Policía, las autoridades han señalado la infiltración de pandillas y estructuras del crimen organizado.
Así, han confirmado la detención de al menos 150 personas por bloqueos en la vía y alteraciones del orden público en choques con los agentes, a los que "lanzaban piedras y demás objetos contundentes".
Estas protestas se viene produciendo durante toda la semana, con bloqueos en las principales rutas del país y, en las últimas jornadas en las vías de salida e ingreso a la capital.
PURANOTICIA