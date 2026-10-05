Netanyahu promete "ajustar cuentas" con todos los implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que "ajustará cuentas" con todos los implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el país y aseguró que en Gaza "no quedará ningún gobierno de Hamás".

Estas palabras llegan con motivo del aniversario de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos.

Así, recalcó que Israel "tiene más misiones que espera completar" próximamente, y señaló que "todo aquel que haya atacado territorio israelí o que haya secuestrado rehenes tiene los días contados". "Les alcanzaremos, como lo hemos hecho con otros", dijo durante un discurso.

Respecto a la situación en Líbano, afirmó que el Ejército "seguirá atacando a Hezbolá y creando una oportunidad para la paz en el país, en el que la gran mayoría quiere en realidad lograr la paz con Israel".

Además, aseguró que "no va a permitir que Irán amenace la existencia de Israel". "El régimen está más débil que nunca desde que se fundó. Está luchando por su vida y, al final, pasará. Tenemos un plan de tres puntos para destruir Israel", añadió.

"Hemos tenido a terceros lanzando misiles contra nuestro territorio y nuestras ciudades y, lo más importante, se han diseñado bombas nucleares para destruir nuestro país y borrarnos de la faz de la tierra", aseguró.

"Luchando de forma conjunta, los militares israelíes han logrado acabar con las armas terroristas de Irán y hacer frente a los enemigos para hacerlos retroceder de nuestras fronteras y crear zonas de amortiguación", sostuvo, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

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