Expríncipe Andrés demanda a la Policía por las órdenes de registro a sus residencias tras su detención por el caso Epstein

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor presentó una demanda contra la Policía del Valle del Támesis en relación con las órdenes de registro utilizadas en febrero en dos de sus residencias, en el marco del operativo que derivó en su detención por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Mientras continúa nuestra investigación sobre conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, estamos inmersos en procedimientos judiciales relacionados con órdenes obtenidas previamente del Tribunal Penal Central", ha dicho un portavoz de la Policía del Valle del Támesis en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, ha manifestado que "dado que estos procedimientos legales están en marcha, sería inapropiado hacer más comentarios al respecto", después de que abogados de Mountbatten-Windsor presentaran la citada demanda contra las órdenes de registro efectuadas en Sandringham y en una mansión de Windsor, según informó a primera hora de este lunes el diario británico 'The Telegraph'.

El expríncipe Andrés fue detenido en su residencia de Sandringham a finales de febrero, en un arresto ocurrido semanas después de que la Familia Real británica iniciara el proceso formal para retirarle sus títulos y de que fuera expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en medio del escándalo relacionado con Epstein.

Tras ello, el jefe de la Policía de la región del Valle del Támesis, Oliver Wright, confirmó en mayo que se investigarían las acusaciones de conducta sexual inapropiada como parte de las pesquisas contra el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, horas después de que el Gobierno británico publicara un lote de archivos relacionados con el nombramiento del exmiembro de la Realeza como enviado comercial en 2001.

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