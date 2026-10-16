Petrolero con 15 tripulantes indios fue atacado mientras navegaba por el estrecho de Ormuz

Las autoridades indias denunciaron este viernes un ataque contra un petrolero con 15 tripulantes indios a bordo mientras navegaba en aguas del estrecho de Ormuz, aunque descartaron que se hayan registrado víctimas.

Se trata del buque 'MT ST 3, que fue "alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz", indicó el ministro de Transporte Marítimo, Sarbanand Sonowal, en redes sociales.

El incidente se suma al de este miércoles, cuando el "buque cisterna de productos químicos 'YARA J'" fue alcanzado por un dron en aguas del mar Negro cerca de Rumanía y en el que viajaban nueve marineros, también de nacionalidad india.

El ministro celebró que el total de 24 ciudadanos indios afectados por los dos sucesos "se encuentran a salvo" y que no haya que lamentar víctimas mortales ni heridos.

"Seguimos de cerca ambas situaciones y mantenemos un estrecho contacto con las empresas gestoras de los buques para garantizar la seguridad y el bienestar continuos de los miembros de nuestra tripulación", aseguró.

(Imagen referencial: EFE/EPA/Ali)

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