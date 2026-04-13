Petróleo supera barrera de los 100 dólares tras fallidas negociaciones entre EE.UU. e Irán

La barrera de los 100 dólares por barril volvió a ser superada por el precio del crudo durante este lunes 13 de abril. Este fuerte incremento se produce como consecuencia directa del fracaso en las conversaciones de paz que sostenían Estados Unidos e Irán en Pakistán, a lo que se sumó el anuncio sobre un inminente bloqueo tanto de los puertos iraníes como del estrecho de Ormuz.

Al desglosar las cifras, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de parámetro para Estados Unidos (EEUU), experimentó un avance del 6,9%, negociándose por sobre los 103 dólares. Por su parte, al inicio de las operaciones en las Bolsas europeas, el petróleo Brent —indicador referencial para Chile— anotó un incremento superior al 6,4%, alcanzando los 101,3 dólares por barril.

El sector energético también vio repercusiones en otros frentes. En el mercado holandés TTF, principal referencia europea para este combustible, el valor del gas escalaba más de un 8%, situándose en 47,23 euros por megavatio hora.

El impacto de la tensión geopolítica golpeó con fuerza a las principales plazas bursátiles europeas en la apertura de este lunes, las cuales mostraron descensos. La bolsa de Francfort cede un 1,2%, mientras que el mercado de París se deja algo más de un 1% y Londres pierde casi un 0,6%.

Una tendencia similar a la baja se vivió en los mercados de Asia durante este lunes, arrastrados por el fallido diálogo diplomático de este fin de semana entre Washington y Teherán. En detalle, en Japón el Nikkei ha perdido un 0,6%, el índice Hang Seng de Hong Kong cae cerca de un 1% y el Kospi surcoreano ha cerrado con un descenso del 0,8%. El escenario en China fue mixto: mientras la Bolsa de Shanghai ha cerrado en tablas, el índice Shenzhen ha subido un 0,7%.

Finalmente, en lo que respecta al mercado de divisas, la moneda única europea mostró debilidad ante la divisa estadounidense, ya que el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1690 dólares.

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