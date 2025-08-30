Petro llama a la autodeterminación regional: "Los problemas latinoamericanos los solucionamos los latinoamericanos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado nuevamente la idea de una eventual "invasión extranjera" en territorio venezolano y ha defendido que los "problemas" regionales han de resolverse por y desde la región, sin injerencias de terceras potencias, en el marco de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos a cuenta del despliegue de buques militares en la región.

"Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo", ha expresado el mandatario en un breve mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

En la misma publicación, Petro ha insistido en que "los problemas de los latinoamericanos y caribeños" han de ser resueltos única y exclusivamente por los latinoamericanos y caribeños, y ha reivindicado una relación de igual a igual con el resto de potencias de Europa, América, África y Asia.

"Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos , no como siervos", ha sentenciado el presidente colombiano.

Estas declaraciones siguen la línea de la crítica vertida este mismo viernes por el líder opositor venezolano Henrique Capriles, quien ha reprendido a quienes "no miden sus palabras" y han estado hablando "con ligereza" acerca de la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Venezuela.

"La mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos, no viven en Venezuela", ha dicho Capriles, diputado de la Asamblea Nacional, en una entrevista para BBC, en un momento en el que varios de sus buques de guerra permanecen fondeando frente a las costas del país en una operación contra el narcotráfico.

PURANOTICIA