Petro descarta "caos de seguridad" y denuncia a grupos "narcoterroristas" ante el Tribunal Penal Internacional

Luego de una serie de arremetidas violentas registradas en la zona suroeste de la nación, las cuales dejaron más de veinte víctimas fatales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, descartó tajantemente que el país enfrente un "caos de seguridad".

Durante un mensaje a la nación enfocado principalmente en materias de salud y el combate al tráfico de drogas, el actual residente del Palacio de Nariño argumentó su postura asegurando: "No hay un caos de la seguridad como se anuncia, que es el más bajo desde 1993".

Al abordar los recientes hechos de sangre que han impactado al territorio, la máxima autoridad comparó la situación actual con los "promedios" de criminalidad registrados durante las administraciones de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022). Esto, en el contexto posterior al acuerdo de paz firmado en el primer mandato con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicando que dicha cifra "se mantiene en este momento".

Para profundizar en las causas de esta criminalidad, el gobernante sudamericano recalcó: "En esta fase de la violencia, es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafioso, el que tiene todavía la misma tasa de homicidios que los gobiernos que he nombrado después del proceso de paz".

Respecto a la emboscada ocurrida el día sábado en la Vía Panamericana, específicamente a la altura de Cajibío —dentro del departamento del Cauca, territorio situado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico—, Petro calificó el hecho directamente como "terrorismo contra la población civil".

Inmediatamente después, la autoridad reveló que el Tribunal Penal Internacional (TPI) acogió una denuncia preliminar impulsada por su administración. Esta acción judicial apunta por "delitos de lesa humanidad" al cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas FARC, conocido como alias 'Iván Mordisco', además de involucrar a Iván Jacobo Idrobo, alias 'Marlon', y a "todos los jefes de estos frentes que actúan en el Cauca".

Exigiendo precisión al referirse a estas facciones, el presidente enfatizó: "Estos frentes no son FARC, corrijan los lenguajes porque la historia no se violenta". En esa misma línea, instó a denominarlos como "simples grupos narcoterroristas", "narcos" o "traquetos".

Sobre la estructura de mando en el Cauca, el líder del Ejecutivo aclaró que la cúpula no recae en 'Iván Mordisco', sino que opera bajo una "junta del narcotráfico". Según advirtió, esta organización buscaría sabotear los futuros comicios electorales, ya que su propósito "único" es lograr que "la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador". Sobre esta última nación vecina, aseveró que allí "crece el doble la tasa de homicidios de Colombia".

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