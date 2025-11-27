Petro advierte que la economía colombiana podría caer en 'default' si no se aprueba la reforma tributaria

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre el riesgo de 'default' en el que podría caer la economía del país si no se aprueba la reforma tributaria en el Congreso de la República.

"Iríamos a un posible 'default' que yo voy a intentar evitar", afirmó durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, donde también apuntó que "si el Congreso es responsable", les impondrían impuestos solo a los más ricos para reducir el coste de la deuda y equilibrar las cuentas públicas.

Si no se agregan nuevos ingresos, continuó el mandatario, "ese hueco sigue incrementado por la tasa de interés y Colombia no superaría el déficit fiscal que hoy tenemos".

Petro aprovechó su intervención para criticar al Banco de la República (banco central de Colombia) por no reducir los tipos de interés desde el 9,25% actual.

Según el presidente colombiano, los esfuerzos de su equipo económico se orientan a superar este déficit fiscal: "Hay que superarlo, porque unas finanzas correctas nos permiten un crecimiento de la producción que el Banco de la República tampoco ha querido, pero que lo estamos logrando a pesar del Banco de la República".

La reforma tributaria, conocida bajo el nombre de Ley de Financiamiento, es la medida que quiere implementar el Gobierno de Petro para conseguir 16 billones de pesos para financiar su presupuesto de 2026.

(Imagen: Presidencia de Colombia / Europa Press)

