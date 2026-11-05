Pese a su renuncia: Diputados paraguayos aprueban juicio político contra Santiago Peña por el caso Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.

Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad someterlo a un juicio político. El Senado será finalmente el encargado de juzgar al mandatario y decidir sobre su eventual destitución.

La renuncia, por su parte, todavía debe ser aceptada o rechazada por el Congreso. Hasta que se formalice su salida, Peña continúa en el cargo.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

Aseguró que su prioridad en este momento es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", afirmó.