Perú: Periodista es brutalmente asesinado y su hermano queda en riesgo vital

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) informó que el periodista Fernando Núñez Guevara fue asesinado a tiros en un atentado perpetrado por sicarios en la provincia de Pacasmayo, al norte del país. Su hermano, que lo acompañaba en una motocicleta, se encuentra en estado crítico tras el ataque.

Según la ANP, Núñez Guevara, profesional de Kamila TV y secretario de Interior de la Asociación Provincial de Periodistas, fue atacado mientras regresaba de una cobertura periodística por la carretera Panamericana Norte. El periodista falleció en el lugar, mientras que su hermano fue trasladado de urgencia a un centro médico.

El hecho representa el tercer asesinato de un periodista en Perú durante 2025, luego de los casos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos, evidenciando una escalada preocupante de violencia contra quienes ejercen el derecho a informar.

“La ANP exige a las autoridades competentes que se disponga una investigación exhaustiva, célere y transparente, priorizando la pista vinculada al trabajo profesional de nuestro colega”, señala el comunicado oficial. Las autoridades han iniciado pesquisas, aunque aún no se han entregado detalles sobre los responsables.

El gremio periodístico peruano reitera su llamado a garantizar la seguridad de los comunicadores, frente a una serie de atentados que ponen en riesgo la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

