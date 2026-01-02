Perú endurece su política con migrantes ilegales: "Simplemente no se les dejará ingresar"

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, anunció que no dejarán entrar migrantes ilegales a su país e informó que se está trabajando en buscar una solución común con Chile al problema migratorio originado por la crisis en Venezuela.

Según informó la Agencia Andina de Noticias, el canciller precisó que, en el marco del Comité Binacional de Política Migratoria, cuya última reunión fue en diciembre, se acordó reforzar las fronteras en ambos lados.

En el caso del Perú, detalló, se cuenta con una mayor presencia militar y policial en esta área, además de haberse incrementado el número de patrullas en la zona y colocado un sistema de cámaras de vigilancia.

“Hay un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular. Y si esta salida irregular se produce, entonces el otro país devolverá a los migrantes al país de donde salieron. Con esto, lo que se pretende es que toda migración que haya sea de carácter regular, segura y ordenada”, señaló De Zela.

Sostuvo también que, en caso de que algún ciudadano extranjero no cumpla con los requisitos para entrar legalmente al Perú, "simplemente no se le dejará ingresar".

"El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas", acotó el canciller.

En cuanto a las medidas que se adoptarán con estos ciudadanos si ningún otro país desea recibirlos, señaló que estos detalles aún están en discusión.

El titular de Relaciones Exteriores mencionó que con Ecuador existe también una coordinación similar para la cooperación entre sus autoridades migratorias y policiales, ello luego de que dicho país estableciera que el único paso fronterizo con el Perú será a través de Huaquillas.

