El Gobierno de Perú anunció la construcción de dos "megacárceles", una de ellas con el respaldo de las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, desde el Ejecutivo recalcaron que no buscan replicar el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, argumentando que la situación de seguridad peruana no es comparable con la que enfrenta el país centroamericano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez, informó que uno de estos "megapenales" será "de máxima seguridad" y contará con "apoyo ya ofrecido y aceptado de Estados Unidos", aunque hasta ahora no se han entregado detalles sobre el tipo de colaboración que brindará Washington.

En esa línea, explicó que el recinto, denominado Huacho X, será "absolutamente nuevo" y estará "creado desde el inicio con tecnología de este siglo", según consignó el diario 'El Comercio'. "Esto va a liderar la vanguardia del tratamiento, a nivel latinoamericano, de internos de alta peligrosidad", ha especificado.

"Paralelamente, en un terreno aledaño se va a construir lo que denominamos Huacho XIV, que es lo contrario, un megapenal para primarios", ha explicado. "Hemos reservado el terreno más grande para primarios porque allí vamos a llevar cárceles productivas a ese programa, que ya fue ideado por otros gobiernos y que hemos rescatado, pero con un salto de calidad", ha agregado.

En este contexto, Álvarez sostuvo que los internos no se limitarán a realizar trabajos de "cerámica o textiles", sino que también se trasladará al recinto "maquinaria" y "aquellos instrumentos con la empresa privada que permitan realmente brindar a los internos no peligrosos un nuevo proyecto de vida".

"Queremos llevar al mercado productos de carpintería, de mecánica de diversas salidas para actividades económicas, del mismo modo que hemos visto en la experiencia de otros países. Queremos emular eso", ha destacado, en referencia a los modelos de reinserción laboral implementados en cárceles de otros países, como El Salvador.

NO ES NECESARIO UN CECOT

Por otra parte, el titular de Justicia peruano recalcó que "felizmente", el país no necesita construir una prisión que replique el modelo del Cecot de El Salvador, recinto que fue visitado recientemente por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, antes de reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante una visita al país a finales de octubre.

"No es necesario, felizmente, hacer un Cecot o tomar medidas que restrinjan los derechos fundamentales a tal extremo", ha sostenido, agregando que esta prisión "no es el modelo de cárcel de máxima peligrosidad" que buscan implementar las autoridades peruanas.

En esa línea, Álvarez advirtió que el país enfrenta "una ola de criminalidad" que podría agravarse hasta provocar, "en diez años", una situación de "descontrol" similar a la de "otros países", en caso de que "no se hace nada". No obstante, insistió en que el actual escenario no requiere adoptar un modelo penitenciario como el salvadoreño.

"A lo que aspiramos es que, en cuanto a los más violentos y peligrosos, poder juzgarlos rápidamente con el susbsistema que ya empezó en su primer módulo en Trujillo y que le sigue Lima Norte y Lima Este", ha manifestado, junto con recalcar la importancia de garantizar que se respeten "los derechos fundamentales" de estas personas.

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