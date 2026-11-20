El fiscal general de California, Rob Bonta, inició una investigación contra la empresa estadounidense Nvidia para esclarecer si la compañía o su exdirector ejecutivo, Jensen Huang, estuvieron involucrados en la transferencia de chips avanzados o información confidencial a China.

Las diligencias también buscan determinar si la multinacional entregó información engañosa a sus inversionistas y al público sobre los riesgos asociados a estas operaciones, lo que podría constituir una infracción a la legislación californiana sobre valores corporativos.

"La conducta de Nvidia y de su ex consejero delegado levanta serias señales de alarma, incluidas las formas en que la empresa pudo haber inducido a error a los inversores", advirtió Bonta, quien recalcó que las empresas no pueden engañar a sus accionistas.

La investigación se conoció en paralelo a la divulgación de documentos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que revelaron que se autorizó la exportación de 879.868 chips avanzados de inteligencia artificial a empresas chinas.

Los registros, publicados por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, detallan que Nvidia y AMD solicitaron permisos para vender 3,4 millones de circuitos integrados a China hasta mayo de 2026.

Entre las operaciones aprobadas figuran envíos de 75 mil chips a Alibaba, 150 mil a Tencent, 43 mil a Baidu y 4 mil a BYD. Algunas de estas compañías han sido señaladas por el Departamento de Defensa estadounidense por sus presuntos vínculos con el ámbito militar chino.

El congresista demócrata Gregory Meeks cuestionó la gestión de los controles de exportación de la Administración Trump y advirtió que las autorizaciones podrían comprometer la seguridad nacional y la ventaja tecnológica de Estados Unidos.

En paralelo, Jensen Huang deberá comparecer voluntariamente ante tres comités de la Cámara Baja el próximo 1 de diciembre, mientras que el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter, lo hará al día siguiente.

El presidente Donald Trump calificó como una "tragedia" la salida de Huang y lo describió como "un hombre brillante", restando importancia a las sospechas de espionaje durante una entrevista con Fox News.

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