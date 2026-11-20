Un juez federal de Estados Unidos permitió que avance una demanda por difamación presentada por el presidente Donald Trump contra el diario The New York Times y la editorial Penguin Random House, debido a un libro publicado en 2024 sobre la trayectoria empresarial del mandatario.

La acción judicial se relaciona con "Lucky Loser" ("Perdedor afortunado"), una obra escrita por dos periodistas del periódico que aborda el ascenso de Trump en el sector inmobiliario y su camino hacia la riqueza y la notoriedad pública.

En su resolución, el juez federal Steven Merryday, designado durante la presidencia de George H. W. Bush, consideró que Trump podría demostrar que los autores incluyeron afirmaciones que sabían que eran falsas.

Tras conocerse la decisión, el periódico defendió la publicación y cuestionó los fundamentos de la acción judicial. Su portavoz, Charlie Stadtlander, sostuvo que el medio mantiene su postura de que la acusación restante carece de sustento legal.

"Estamos deseando exponer este argumento mientras continuamos defendiéndonos contra este ataque infundado contra 'The Times' y los derechos de la prensa libre e independiente en este país", señaló el representante del diario en una declaración recogida por The Hill.

La disputa con The New York Times se suma a otras acciones legales impulsadas por Trump contra medios de comunicación. Entre ellas figuran demandas anteriores contra el mismo periódico y The Wall Street Journal, que fueron desestimadas.

En contraste, el mandatario consiguió acuerdos extrajudiciales con CBS News y ABC News durante 2024. Además, mantiene un litigio contra la cadena británica BBC, a la que también acusa de difamación.

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