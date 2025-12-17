Periodista aseguró que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche

El periodista Tucker Carlson afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarará la guerra a Venezuela durante la noche de este miércoles, durante un discurso a la nación.

El comunicador conservador y cercano al mandatario declaró que "ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (22:00 horas chilenas)".

"Quién sabe si eso realmente sucederá. No lo sé, y no quiero exagerar lo que sé, que en general es bastante limitado, pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana", complementó.

Trump hará balance de su casi primer año de gestión y manifestará los planes que tiene para los tres próximos años.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su país.

(Imagen: @TuckerCarlson)

