Pentágono anuncia "plan de contingencia" en caso de que Nicolás Maduro huya de Venezuela

El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que tiene un plan de contingencia en caso de que Nicolás Maduro huya del país, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas tras el despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, al ser preguntada en rueda de prensa por qué medidas tomará Washington si Maduro abandonara su país, aseguró que esta cartera ministerial tiene "una respuesta planificada y lista", y agregó que están a "la entera disposición" de Donald Trump "para hacer lo que sea necesario".

"Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos", dijo la portavoz, tras reiterar que su "objetivo es eliminar a los narcoterroristas y erradicar esa amenaza, que está envenenando al pueblo estadounidense". "Esta es una misión crucial para proteger al país, y nos enorgullece formar parte de ella", añadió.

De hecho, confirmó que desde que iniciaron la campaña de bombardeos contra embarcaciones en la región, en septiembre, han llevado a cabo "un total de 21 ataques contra barcos con drogas, con 82 narcoterroristas muertos", alegando que "cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos".

Finalmente expuso que "cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. (...) Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas. Sabemos qué llevan, de dónde vienen y adónde van. Y están intentando traer drogas a nuestras costas que matan y dañan a ciudadanos estadounidenses".

