Partido Comunista de China expulsa a nueve generales de alto rango en una amplia purga militar

De estos nueve, He Weidong era considerado el más destacado, ocupando el segundo puesto más alto en el ejército chino , después del presidente Xi Jinping, que es el líder de la CMC.

He Weidong fue visto por última vez en marzo, y su prolongada ausencia de la vista pública alimentó las especulaciones de que estaba siendo investigado como parte de una purga de la cúpula militar .

También formaba parte del Politburó , el máximo órgano de decisión del Partido Comunista Chino, lo que lo convirtió en el primer miembro en activo del Politburó en ser investigado.

El comunicado del Ministerio de Defensa afirma que los nueve hombres "violaron gravemente la disciplina del partido y son sospechosos de delitos graves relacionados con el deber que involucran una cantidad de dinero extremadamente elevad a, de naturaleza extremadamente grave y con consecuencias extremadamente perjudiciales".

Agrega que los hombres ahora enfrentan un proceso militar y dice que su castigo fue un " logro significativo en la campaña anticorrupción del partido y el ejército ".

"INFLUENCIA TÓXICA"

La CMC ha señalado durante meses que llevaría a cabo una ofensiva, emitiendo nuevas directrices en julio que exigen la eliminación de la "influencia tóxica" en el ejército y enumerando "reglas de hierro" para los cuadros.

Esta ofensiva se produce tras purgas públicas a menor escala de otros oficiales militares en los últimos años, incluyendo a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu.

Generales de alto rango de las Fuerzas Cohete también fueron destituidos. Uno de los sustitutos fue Wang Houbin, que ahora es uno de los nueve funcionarios expulsados ​​del partido.

Los funcionarios civiles tampoco se han librado de la situación, sobre todo con la desaparición del ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang en 2023.

El hombre que entonces se perfilaba para reemplazarlo, Liu Jianchao, no ha sido visto desde julio.

Neil Thomas, investigador de política china en el Instituto de Política de la Sociedad Asiática, declaró al Servicio Chino de la BBC que las purgas de Xi buscan proyectar fuerza.

"En su opinión, eliminar la corrupción o los cuadros desleales es la 'autorrevolución' del Partido para convertirse en una organización limpia, disciplinada y eficaz, capaz de gobernar indefinidamente".

Sin embargo, señaló, las purgas también pueden frenar la iniciativa y endurecer la gobernanza. "Este es el precio del poder de Xi: el sistema se vuelve más limpio y obediente, pero también más cauteloso y, en ocasiones, más frágil".

Muchos estarán atentos para ver quién asiste al próximo Cuarto Pleno, que comenzará el 20 de octubre.