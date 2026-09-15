Parlamento Europeo aprueba el Escudo de la Democracia y señala a Rusia como su "principal amenaza"

El Parlamento Europeo señaló este martes a Rusia como la “principal amenaza” para la democracia de Europa y pidió reforzar las herramientas de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la injerencia extranjera y la desinformación.

Con 420 votos a favor, 220 en contra y 26 abstenciones, el pleno de la Eurocámara, reunido en Estrasburgo (Francia), aprobó las conclusiones de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, creada en diciembre de 2024.

En el documento, los eurodiputados advirtieron que la injerencia extranjera y la desinformación amenazan la “esencia misma del proyecto europeo”, al tiempo que consideraron insuficiente la respuesta que actualmente entregan los Veintisiete.

RUSIA EN EL CENTRO DE LAS ACUSACIONES

El informe apunta especialmente a Rusia por sus “frecuentes” ataques híbridos contra infraestructuras críticas europeas, entre ellos ciberataques, sabotajes, incendios provocados, espionaje e interferencias de señales.

No obstante, el documento también identifica actividades hostiles procedentes de Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte contra el bloque comunitario.

Para articular una respuesta común, la resolución respalda la propuesta presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2025 para la creación de un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, que contaría con un “mandato claro”, “presupuesto propio” y capacidad operativa independiente.

El objetivo de esta nueva estructura sería potenciar la cooperación entre los organismos europeos y las autoridades nacionales, además de enfrentar los bulos y los intentos de manipulación impulsados por terceros Estados.

Los eurodiputados también plantearon ampliar las sanciones de la UE contra quienes faciliten campañas de desinformación o contribuyan a eludir las restricciones vigentes. Asimismo, condenaron las “listas negras” elaboradas por Moscú contra funcionarios, eurodiputados y periodistas por motivos políticos.

PROCESOS ELECTORALES

Dado que “estos ataques” se producen en gran medida “en el ámbito digital”, los parlamentarios reclamaron a las plataformas que asuman “su responsabilidad” y refuercen sus esfuerzos para combatir la injerencia electoral mediante 'bots' y proteger el debate democrático.

En ese sentido, recalcaron que la libertad de expresión y de información son derechos que “protegen a las personas, no a las máquinas”.

Para fortalecer la seguridad de los procesos electorales, el informe propone considerar las infraestructuras electorales como infraestructuras críticas, aplicar el principio de “conoce a tu donante” a las donaciones políticas realizadas mediante criptomonedas y adoptar medidas contra las ultrafalsificaciones maliciosas y los anuncios fraudulentos.

El documento también considera prioritario proteger unos medios de comunicación “libres e independientes” y reclama financiación de largo plazo para proteger la libertad de prensa y el periodismo de investigación, además de reforzar la alfabetización mediática y en materia de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, el Parlamento Europeo pidió reducir la dependencia de tecnologías controladas por terceros países en sectores críticos, especialmente de empresas estadounidenses y equipos informáticos chinos. Para ello, plantea una estrategia equilibrada de “compra de productos europeos” en las inversiones destinadas a infraestructuras críticas.

PREPARACIÓN ANTE FUTURAS CRISIS

Los eurodiputados también reclamaron mejorar la preparación de la sociedad europea frente a situaciones de crisis, mediante ejercicios periódicos a gran escala y una aplicación de alerta común para toda la UE.

Además, propusieron que el 24 de febrero, aniversario del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, sea declarado “Día Europeo de la Preparación”.

Tras la votación, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró que la Eurocámara enviara “la señal más firme” de que será “implacable en la defensa” de las democracias europeas frente a las amenazas e injerencias extranjeras.

En una rueda de prensa desde Estrasburgo, Metsola aseguró que la aprobación del informe “no podría ser más oportuna”, al coincidir con el Día Internacional de la Democracia y después del ataque con un dron registrado cerca de la frontera polaca, además de las recientes incursiones de otras aeronaves en el espacio aéreo europeo.

A su juicio, estos episodios son ejemplos de “hasta dónde están dispuestos a llegar los actores hostiles” y evidencian amenazas “cada vez más sofisticadas”, cuyo objetivo es “no solo nuestras infraestructuras, sino nuestras sociedades, nuestras instituciones y nuestra gente”.

Metsola afirmó que la defensa de la democracia requiere “una respuesta europea colectiva”, porque “la guerra híbrida no se detiene en las fronteras nacionales”.

"En un momento en el que muchos intentan sembrar la desconfianza y desestabilizarnos, la respuesta de esta Cámara hoy resuena fuerte y clara: no nos dejaremos intimidar ni dividir", concluyó y recalcó que los europeos son "más fuertes" cuando permanecen unidos.

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