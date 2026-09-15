China exige a EE. UU. frenar preparativos de "guerra espacial" tras despliegue de armas en órbita

El Gobierno de China exigió este martes a Estados Unidos que "deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior", luego de que Washington confirmara oficialmente, por primera vez, el despliegue en órbita de armas de "control espacial".

La declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien pidió a Estados Unidos abandonar la expansión de su presencia militar en el espacio y adoptar medidas destinadas a preservar la estabilidad internacional.

"Pedimos a Estados Unidos que deje de expandir su presencia militar y de prepararse para una guerra en el espacio", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha solicitado a Washington que "adopte acciones concretas para mantener la estabilidad estratégica global".

Asimismo, el portavoz destacó que China defiende el uso pacífico del espacio y aseguró que Pekín trabaja para garantizar su seguridad. Según consignó el diario chino 'Global Times', Guo recalcó: "Nos oponemos a su militarización, transformación en un campo de batalla o a una carrera armamentística espacial", ha zanjado.

Las declaraciones de Guo se produjeron horas después de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmara el despliegue de este armamento y asegurara que Washington se encuentra preparado para responder ante eventuales amenazas.

"Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", destacó, declinando entregar detalles sobre estas capacidades bajo el argumento de que, si bien reconocer la existencia de este armamento situado en órbita puede ser disuasorio, "hablar de los detalles de lo que se está haciendo no beneficiaría a esa disuasión".

Desde la Fuerza Aérea estadounidense, en tanto, defendieron que este tipo de capacidades pueden cumplir distintas funciones en el marco de las operaciones militares.

Por su parte, un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense ha remarcado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión ABC que "estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos".

El funcionario también vinculó el desarrollo de estas capacidades con las acciones de Rusia y China en el ámbito espacial, apuntando a un escenario de creciente competencia militar fuera de la Tierra.

"Estados Unidos ha advertido sobre las pruebas y la puesta en servicio de armas rusas y chinas desde 2007. A raíz de sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un ámbito de operaciones bélicas", ha recalcado.

De esta manera, el despliegue de armamento estadounidense en órbita vuelve a tensionar la relación entre Washington y Pekín, mientras ambas potencias intercambian acusaciones respecto de la militarización del espacio y el desarrollo de capacidades destinadas tanto a la defensa como a posibles operaciones ofensivas.

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