Hospitalizan a los dos pilotos del vuelo de Flydubai tras aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita

Los dos pilotos del vuelo de la aerolínea Flydubai que fue desviado a Arabia Saudita debido a un "incidente", mientras cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel, fueron hospitalizados tras el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de Tabuk.

Según informaciones recogidas por el portal saudita de noticias Okaz, el aviso sobre el desvío llevó a la declaración del estado de emergencia en el aeropuerto para recibir al aparato. Tras el aterrizaje, los dos pilotos fueron ingresados debido a las heridas que presentaban, aunque por el momento no se han entregado mayores detalles sobre su estado.

El Aeropuerto Internacional Sultán bin Aziz señaló además que brindará toda la atención necesaria a los cerca de 180 pasajeros que viajaban a bordo, mientras coordina alternativas para que puedan completar su recorrido. Las investigaciones continúan en desarrollo, sin que hasta ahora se haya esclarecido oficialmente la causa del incidente.

Las circunstancias del hecho siguen sin ser confirmadas oficialmente. Sin embargo, declaraciones de pasajeros citadas por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron ante un presunto intento por parte de uno de los pilotos para hacerse con el control del aparato y estrellarlo, situación que habría derivado en una pelea y dejado un número indeterminado de heridos.

Un portavoz de la aerolínea Flydubai ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el vuelo "sufrió un incidente durante su ruta" y ha agregado que el avión aterrizó "de forma segura" en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk. Asimismo, ha subrayado que "todos los pasajeros se encuentran a salvo". "La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son nuestra máxima prioridad", ha agregado.

Las alertas se activaron después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato mientras sobrevolaba espacio aéreo jordano. La alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo cual Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro, debido a que no lograban establecer contacto con la aeronave, que finalmente aterrizó en Tabuk.

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