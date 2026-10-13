Papa León XIV fue diagnosticado con cáncer tras someterse a una cirugía en el pulmón derecho

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse este martes a una cirugía, informó el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, se sometió a una operación de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Posteriormente, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar.

El Vaticano informó que la operación "concluyó con éxito" y "el papa despertó con normalidad".

"Tras un breve período de observación, regresó a su habitación", agregó la Santa Sede en su comunicado.

El diagnóstico se produjo después de que se le detectara un nódulo durante lo que el Vaticano ha descrito como "controles rutinarios".

Horas antes de la operación, una gran multitud se congregó a las afueras del hospital para recibir al Papa, y algunos esperaron durante varias horas.

Lo saludaron con vítores y buenos deseos a su paso, mientras él les devolvía los saludos con la mano y una sonrisa a través de la ventanilla trasera de su carro.