Papa León XIV asegura que “no tiene miedo de la administración Trump” tras críticas del presidente a su posición sobre la guerra

Donald Trump lanzó un inusual y feroz ataque contra el papa León XIV por su oposición a la política de inmigración de EE.UU. y a la guerra en Irán.

El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser "débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior" en una publicación en Truth Social, y más tarde declaró a los periodistas que "no era precisamente un gran admirador suyo".

León XIV no se quedó callado y afirmó que "no le da miedo" la Administración Trump y que seguirá pronunciándose en contra de los conflictos armados.

El Papa ha sido un firme crítico de la guerra, calificando de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní y pidiéndole que encuentre una "vía de salida" para poner fin al conflicto. Pero, en general, es raro que un ocupante del sillón de San Pedro critique directamente las declaraciones de los líderes mundiales.

Hay más de 70 millones de católicos en EE.UU., alrededor del 20% de la población. Entre ellos se encuentra el vicepresidente de Trump, JD Vance.

Las declaraciones de Trump se produjeron cuando el pontífice iniciaba un viaje de 11 días a África, su segundo gran viaje al extranjero desde que fuera elegido el año pasado.

En declaraciones a los periodistas de camino a Argelia, el Papa afirmó que no quería entrar en un debate con Trump, pero que seguiría promoviendo la paz. Dijo que no consideraba que su papel fuera el de un político, sino el de difundir el mensaje de paz.