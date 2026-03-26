Pakistán revela contactos secretos entre EE.UU. e Irán en plena escalada bélica

El Gobierno de Pakistán confirmó este jueves la existencia de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, actuando como mediador encargado de entregar los mensajes entre ambas naciones. El objetivo de este acercamiento es buscar un fin negociado a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, detalló que Washington compartió una propuesta de 15 puntos que actualmente está siendo analizada por Teherán. Dar subrayó que países como Turquía y Egipto también apoyan esta iniciativa diplomática, recalcando que el diálogo es la única vía para garantizar la estabilidad en Medio Oriente y evitar mayores especulaciones.

Pese a estos esfuerzos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas advertencias a Irán, instando a las autoridades de ese país a negociar con seriedad antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araqchi, negó que existan negociaciones formales, aunque reconoció la recepción de mensajes que calificó como excesivos por parte de la administración estadounidense.

El balance de la ofensiva en Irán registra hasta el momento más de 1.500 fallecidos, incluyendo a figuras de alto rango como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y diversos ministros. El conflicto escaló en medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo nuclear, lo que derivó en ataques iraníes contra intereses de Israel y Estados Unidos en la región.

PURANOTICIA