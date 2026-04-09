Pakistán repudia ataques de Israel a Líbano por dañar esfuerzos de paz en la región

La reciente arremetida de bombardeos perpetrados por Israel sobre territorio libanés fue repudiada por el Gobierno de Pakistán "en los términos más firmes". Las autoridades asiáticas advirtieron que estas ofensivas, cuyo saldo supera los 250 muertos y un millón de heridos, derechamente "socavan los esfuerzos internacionales para lograr paz y estabilidad" en la zona de Medio Oriente.

A través de las redes sociales, Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, compartió una declaración oficial de la cartera donde se enfatiza que "Pakistán condena, en los términos más firmes, la agresión israelí contra Líbano, que ha causado la pérdida de vidas inocentes y una destrucción generalizada de infraestructura".

En la misma línea, el documento diplomático hizo hincapié en que "las acciones israelíes socavan los esfuerzos internacionales para establecer la paz y la estabilidad en la región y suponen una violación flagrante del Derecho Internacional y los principios humanitarios fundamentales".

El ministerio también remarcó que "Pakistán pide a la comunidad internacional que adopte pasos urgentes y concretos para detener la agresión israelí contra Líbano". Junto con ello, la nación asiática reafirmó su "solidaridad inamovible" hacia "el Gobierno y el pueblo de Líbano" para hacer frente a "estos momentos difíciles", manifestando además su pleno respaldo a la "soberanía e integridad territorial, así como la paz y la estabilidad" de dicho país.

Todo este escenario se desarrolla luego de que el miércoles el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, comunicara un pacto de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. El líder paquistaní invitó a delegaciones de ambas naciones a congregarse este viernes en Islamabad, buscando iniciar contactos de cara a un tratado definitivo. Esto ocurre tras más de un mes de ofensiva israelí-estadounidense, la cual comenzó sorpresivamente el 28 de febrero, justo cuando Teherán y Washington mantenían negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Al dar a conocer este cese de hostilidades, el jefe del Ejecutivo de Pakistán precisó en su mensaje que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares". Sin embargo, la respuesta de Israel no se hizo esperar: aseguraron poco después que el territorio libanés no estaba incluido en el acuerdo y, acto seguido, lanzaron su mayor oleada de bombardeos contra el país árabe.

Más tarde, Karoline Levitt, portavoz de la Casa Blanca, respaldó la postura israelí al sostener que Líbano no era parte del acuerdo. Estas declaraciones desataron inmediatas críticas y advertencias desde Irán. Desde Teherán trajeron a colación el mensaje publicado por Sharif —quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto—, resaltando que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores emitidas por Estados Unidos e Israel.

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