Reino Unido prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, una medida que busca proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados al entorno digital y devolverles espacios de desarrollo alejados de las pantallas.

A través de un video publicado en redes sociales, el jefe de Gobierno aseguró que la decisión responde a la creciente preocupación por la exposición de los menores a contenidos perjudiciales y al impacto que estas plataformas están teniendo en su bienestar.

"Simplemente no puedo dejar que esto continúe más, así que vamos a hacer que los niños recuperen su infancia", afirmó Starmer. Asimismo, advirtió que "esto supondrá un verdadero cambio para ellos a medida que aumenta la preocupación sobre su posible exposición a contenidos dañinos a través de Internet".

El mandatario sostuvo que las redes sociales están teniendo consecuencias negativas en la vida de los menores, ya que favorecen situaciones de acoso y abuso, además de afectar su bienestar emocional. En ese sentido, lamentó que estas plataformas estén haciendo que los niños sean "infelices" y aseguró que esta situación "puede incluso llegar a dañar su salud mental".

El plan impulsado por el Gobierno británico, que sigue la línea adoptada por otros países como Australia, contempla la prohibición total del acceso a las principales plataformas de redes sociales para los menores de 16 años, además de restricciones específicas sobre determinados productos digitales, como aplicaciones de juego, y la imposibilidad de interactuar con personas desconocidas.

Starmer reconoció que se trata de una medida compleja y con importantes implicancias, pero defendió la necesidad de implementarla. "Esto no es algo que no tenga un precio ni algo que se hace a la ligera. Pero el Gobierno siempre debe tomar decisiones, y está claro que una prohibición total es la elección correcta", explicó.

El primer ministro también apeló a la preocupación de las familias, señalando que los padres buscan proteger a sus hijos de los efectos nocivos del uso excesivo de la tecnología. "Los padres quieren lo mejor para sus hijos, y eso es realmente lo que implica ser padre. Y para mí, todo lo que quiero para mis hijos es que estén seguidos y que sean felices", afirmó.

Asimismo, comparó la realidad actual con la de generaciones anteriores y advirtió sobre la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana. "Creo que cuando nosotros éramos pequeños las cosas eran más fáciles. Ahora la tecnología se cuela en cada resquicio de nuestras vidas y las respuestas de los padres, tras una serie de consultas, han sido claras: afirman que sus hijos son adictos a las redes sociales, que les restan tiempo con su familia y calidad de sueño", explicó.

Finalmente, Starmer reconoció que la iniciativa ha enfrentado resistencia por parte de grandes compañías tecnológicas, pero aseguró que el Gobierno seguirá adelante con su implementación.

"Es un gran paso" que "no ha sido fácil tomar". "Hemos querido supervisar a fondo todas las pruebas para no tomar decisiones a la ligera a medida que la tecnología va cambiando. (...) Es justo decir que esta medida se ha topado con la resistencia de algunas de las compañías más poderosas del mundo, pero ganaremos. Nuestra postura no puede ser más clara porque esto está haciendo que nuestros hijos sean menos felices y estén menos seguros", concluyó.

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