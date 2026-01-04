Padrino López ratifica gobernabilidad y apoyo militar a Delcy Rodríguez

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó este domingo que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional del país, respaldando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense registrada la madrugada del sábado.

En una comparecencia pública, Padrino sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúa en unidad con el pueblo para resguardar la estabilidad institucional. “La patria continúa”, afirmó el general, asegurando que el orden y la paz seguirán siendo el eje de la actuación militar en el actual escenario de crisis.

El jefe castrense recordó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró el estado de conmoción exterior y designó oficialmente a Delcy Rodríguez para asumir, en condición de encargada, todas las atribuciones del Poder Ejecutivo. En esa línea, enfatizó que las Fuerzas Armadas respaldan plenamente dicho decreto y garantizarán la gobernabilidad del país.

Padrino también hizo un llamado a la población a retomar la normalidad, instando a no caer en “la guerra psicológica, el miedo ni las amenazas” provenientes del exterior. Señaló que en los próximos días deberán reanudarse las actividades económicas, laborales y educativas, subrayando que Venezuela debe avanzar “por su riel constitucional”.

Finalmente, el ministro entregó nuevos antecedentes sobre la operación estadounidense, denunciando que las fuerzas especiales de EEUU asesinaron “a sangre fría” a parte del equipo de seguridad de Maduro, incluyendo soldados y civiles. Además, informó la activación total del despliegue militar-policial en todo el territorio, en un esquema de “fusión popular-militar” para enfrentar lo que calificó como una agresión imperial.

