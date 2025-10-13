Pabellón de Chile gana medalla de bronce en la Expo Universal Osaka 2025 por su desarrollo temático

En vísperas de la clausura de la Exposición Universal 2025 Osaka, el pabellón de Chile fue distinguido por la Oficina Internacional de Exposiciones, entidad organizadora de las Exposiciones Universales, con la medalla de bronce en la categoría “Desarrollo Temático”.

El reconocimiento destaca la calidad narrativa y conceptual de la propuesta expositiva nacional, que contenía el “Makün: El Manto de Chile”, y que presentó 20 semanas temáticas vinculadas al subtema asignado al país: “Salvando Vidas”.

Los galardones fueron otorgados por un jurado internacional compuesto por nueve expertos en arquitectura, diseño, sostenibilidad y comunicación, quienes evaluaron los más de 160 pabellones internacionales. En total, se entregaron 45 premios en las categorías de arquitectura y paisaje, diseño exterior, diseño de la exposición y desarrollo temático.

"Nuestro pabellón integró el Makün —diseñado por dos talentosos arquitectos chilenos— con experiencias inmersivas y contenido diverso en cada una de nuestras semanas temáticas, los cuales construyeron una visión sobre cómo aportar a una vida mejor, respondiendo al lema de la Expo: ‘Diseñando la Sociedad del Futuro para Nuestras Vidas’. Este premio es de todos los chilenos y nos impulsa a seguir mostrando lo mejor de nuestro país al mundo”, comenta Paulina Nazal, comisionada general de Chile para Expo Osaka 2025.

Este nuevo reconocimiento se suma a los obtenidos por Chile en ediciones anteriores de la Expo Universal, como Shanghái 2010 y Milán 2015, consolidando la trayectoria del país en este tipo de eventos.

Este lunes, tras 184 días de actividades, concluye la participación nacional en la Expo Osaka 2025 —organizada por la Ministerio de Relaciones Exteriores y ProChile—, con más de dos millones de visitantes nacionales e internacionales, y un promedio diario de 12 mil personas que recorrieron el pabellón chileno.

PURANOTICIA