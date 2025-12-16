Otras ocho personas mueren en ataques de EE.UU. a tres embarcaciones en el Pacífico

Estados Unidos confirmó la muerte de ocho personas en ataques contra tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico, en el marco de su campaña con la que busca acabar con el narcotráfico.

"Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", señaló en su cuenta de X el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom).

Los ataques fueron efectuados por la Fuerza de Tarea Conjunta "Lanza del Sur" -nombre también empleado por el Pentágono para referirse a esta campaña de bombardeos- contra tres embarcaciones que, según indicaron, estaban "operadas por organizaciones terroristas designadas".

"La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", complementó el cuerpo dirigido por la cartera de Defensa de Pete Hegsteth.

