OTAN aclara que su tratado no contempla la expulsión de sus miembros tras reporte de que EE.UU. podría intentar suspender a España

España se ha negado a permitir el uso de bases aéreas en su territorio para ataques contra Irán. Estados Unidos tiene dos bases militares en España, la Estación Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

El presidente español, Pedro Sánchez, dijo a los periodistas: " No trabajamos en base a correos electrónicos . Trabajamos con documentos oficiales y posiciones oficiales tomadas, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos".

Sánchez añadió que España apoya "la plena cooperación con sus aliados, pero siempre dentro del marco del derecho internacional".

Mientras tanto, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, insistió en que una mayor participación en la guerra o en el actual bloqueo estadounidense de los puertos de Irán no es de interés para Reino Unido.

Reino Unido ha permitido que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar ataques en lugares en Irán utilizados para el bloqueo del estrecho de Ormuz y los aviones de la RAF (Real Fuerza Aérea) han participado en misiones para derribar drones iraníes.

Reino Unido, Francia y otros países han dicho que estarían dispuestos a colaborar para mantener abierto el estrecho de Ormuz, una ruta mundial clave para el transporte de petróleo, después de un alto el fuego duradero o el final de la guerra.

El viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó una conferencia de prensa para volver a criticar a los aliados europeos por no ayudar a Washington en su guerra contra Irán.

"No contamos con Europa, pero necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros. Tal vez deberían empezar a hablar menos y tener conferencias menos elegantes en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra", dijo Hegseth.

"Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero el tiempo de vivir a costa de los demás ha terminado", agregó.

El mes pasado, Trump dijo que siempre había considerado que la alianza de defensa de la OTAN era una "calle de un solo sentido". "Los protegeremos, pero no harán nada por nosotros", escribió.

QUÉ DECÍA EL CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico interno del Pentágono señalaba que los derechos de acceso, emplazamiento y sobrevuelo (ABO) eran "solo el nivel mínimo absoluto para la OTAN", según le dijo a Reuters un funcionario estadounidense que prefirió mantener el anonimato.

Como posible represalia por esta percibida falta de cooperación, en el correo electrónico se sugería reevaluar el apoyo diplomático estadounidense para las antiguas "posesiones imperiales" europeas, tales como las Islas Malvinas/Falkland, según Reuters.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó este viernes a los aliados de la OTAN a permanecer unidos tras el memorando del Pentágono, diciendo que la alianza es una "fuente de fuerza".