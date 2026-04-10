Orbán denuncia “ofensiva extranjera” y eleva la tensión a días de unas elecciones clave en Hungría

A solo dos días de que se celebren las elecciones legislativas en Hungría, el primer ministro de ese país, Viktor Orbán, acusó este viernes la existencia de una ofensiva foránea que buscaría deslegitimar el proceso y generar incidentes durante las votaciones. En ese contexto, el mandatario aseguró que el "cambio es peligroso" y defendió a su colectividad, Fidesz, como la alternativa que brinda certezas.

A través de una publicación difundida en redes sociales en la antesala de los sufragios, el jefe de Gobierno advirtió que en la jornada dominical no se disputa únicamente la administración del Estado, "sino el destino del país". En la misma línea, el líder húngaro argumentó: "Ahora el peligro es que podríamos perder todo lo que hemos construido juntos".

El dirigente de corte ultraconservador fue enfático al apuntar contra sus adversarios políticos. "Nuestros oponentes no se detendrán ante nada para llegar al poder, están confabulándose con servicios secretos extranjeros, amenazando a nuestros seguidores con violencia y ya están denunciando fraude electoral con acusaciones fabricadas antes de las elecciones", aseveró. Además, alertó que para el día de las votaciones ya existen convocatorias a "manifestaciones y disturbios".

Al detallar este presunto complot internacional en contra de los comicios, el primer ministro catalogó la situación como un "intento organizado de cuestionar la decisión del pueblo húngaro mediante el caos, la presión y el descrédito internacional".

Quien ya acumula 16 años en el poder aprovechó la instancia para subrayar que "no es momento para la división, la ira ni el odio". Reiterando su premisa de que el "cambio es peligroso", Orbán hizo hincapié en que la nación europea requiere actualmente de "cooperación, unidad y seguridad".

El escenario de estas elecciones legislativas se perfila como el más estrecho de las últimas décadas. Con los sondeos en su contra, el actual gobernante ha intentado movilizar a una mayoría silenciosa para frenar el avance de Peter Magyar, líder opositor y antiguo militante de Fidesz, cuya agrupación política, Tisza, se mantiene liderando las encuestas.

La posibilidad de que Orbán abandone el poder marca esta cita electoral, la cual cuenta con el respaldo de Estados Unidos hacia el candidato ultraderechista. De hecho, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se trasladó a Budapest durante esta misma semana para entregar su apoyo frente a lo que calificó como "uno de los peores casos de injerencia extranjera", haciendo referencia a una presunta campaña orquestada desde la Unión Europea para derrocar al líder húngaro.

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