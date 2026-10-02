ONU pide a Tennessee suspender nuevo intento de ejecución de Christa Pike, mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a las autoridades de Tennessee que no realicen un nuevo intento de ejecución contra Christa Pike, condenada a muerte en Estados Unidos y quien sobrevivió a dos inyecciones letales durante el procedimiento.

Pike había recibido una condena de muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase ocurrido en 1996, cuando tenía 19 años. Tras serle negado el indulto, su ejecución estaba programada en Tennessee, pero un tribunal suspendió temporalmente el procedimiento apenas una hora antes de la hora fijada.

Aunque posteriormente la medida fue levantada, las autoridades continuaron con el procedimiento y administraron pentobarbital en dos ocasiones para provocar su muerte. Sin embargo, Pike sobrevivió a ambos intentos y permanece hospitalizada en estado crítico, según informó su equipo legal.

Ante esta situación, Turk solicitó a las autoridades estatales que no vuelvan a intentar ejecutar a la condenada y manifestó su preocupación por el sufrimiento provocado durante el procedimiento.

“El sufrimiento prolongado, tanto físico como mental, derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel”, señaló el alto comisionado en un comunicado difundido en redes sociales.

Naciones Unidas también planteó dudas respecto de las garantías procesales en el caso. Según Turk, todavía existen interrogantes relacionados con el derecho de Pike a un juicio justo, lo que constituye otro motivo de preocupación frente a la posibilidad de que Tennessee intente nuevamente ejecutar la sentencia.

El organismo internacional reiteró además su oposición a la pena de muerte. “La pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad”, sostuvo Turk.

SIGUE EN ESTADO CRÍTICO

El abogado defensor federal Luke Ihnen, integrante del equipo legal de Pike, señaló que la condenada permanece hospitalizada en estado crítico y que su defensa presentó una moción de urgencia para suspender la ejecución.

Las autoridades de Tennessee, en tanto, defendieron el procedimiento y aseguraron que se siguieron “todos los pasos del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la oficina del fiscal general”.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los medios de comunicación y testigos que presenciaron el procedimiento, pudieron observar la escena durante dos periodos de aproximadamente 20 y 15 minutos, respectivamente, dentro de las más de dos horas que permanecieron en la sala. Durante gran parte de ese tiempo, las cortinas de la habitación donde se encontraba Pike permanecieron cerradas.

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