Chile y otros 14 países del «Escudo de las Américas» respaldan a Bolivia tras detención del fiscal general Róger Mariaca

Los gobiernos de Chile, Estados Unidos y otros 13 países de la región expresaron su respaldo a las acciones emprendidas por Bolivia contra el narcotráfico y la corrupción, luego de la detención del fiscal general del Estado boliviano, Róger Mariaca.

La declaración fue difundida por el Departamento de Estado estadounidense y lleva la firma de los 15 países que integran el denominado «Escudo de las Américas»: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

En el documento, los gobiernos respaldaron las medidas adoptadas por La Paz para perseguir redes vinculadas al tráfico de drogas y buscar responsabilidades entre quienes hayan participado o colaborado con estas estructuras. También llamaron a que las investigaciones continúen y que sus responsables sean llevados ante la Justicia.

Los países firmantes destacaron además los recientes operativos dirigidos contra funcionarios y exfuncionarios que estarían siendo investigados por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según el comunicado, estas acciones constituyen una señal contra la presencia de redes ilícitas dentro de las instituciones públicas y reflejan el compromiso de los países participantes con el combate al crimen organizado.

La declaración también plantea que la cooperación entre los integrantes del «Escudo de las Américas» busca fortalecer la seguridad regional y proteger a los gobiernos democráticamente electos frente a organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

“Hoy, nos solidarizamos firmemente con Bolivia”, señala el documento, en referencia además a la reunión de líderes de esta iniciativa realizada el pasado 22 de septiembre.

Cabe hacer presente que el pronunciamiento se conoció después de la detención de Róger Mariaca en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, donde también fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Ambos habían sido incluidos días antes por Estados Unidos entre funcionarios sancionados por acusaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.

Tras la detención, representantes de la Fiscalía General de Bolivia denunciaron públicamente un supuesto “secuestro” de Mariaca y cuestionaron que se hubieran vulnerado sus derechos humanos. Desde el Ministerio Público boliviano también sostuvieron que el fiscal habría sido retenido sin una orden de aprehensión.

De esta manera, el respaldo expresado ahora por los países del «Escudo de las Américas» se suma a la cooperación regional que sus integrantes han planteado para enfrentar el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

PURANOTICIA