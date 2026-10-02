Casa Blanca excluye a periodistas de CNN del Air Force One en medio de la pugna judicial por sus credenciales

La Casa Blanca impidió que periodistas de CNN embarcaran a bordo del avión presidencial "Air Force One", en el marco del turno rotatorio que le correspondía a la cadena dentro del grupo de prensa ("pool") que habitualmente acompaña a Donald Trump en sus actividades oficiales.

Según ha denunciado la propia cadena, esta decisión le impidió realizar una cobertura completa de las actividades oficiales del mandatario durante su reciente viaje a Texas.

El veto al avión presidencial se produce a pocos días de que expire la orden cautelar dictada la semana pasada por el juez federal Tim Kelly, quien ordenó de manera provisional la reactivación de las credenciales de prensa suspendidas por la Presidencia a periodistas de CNN, MS NOW y Politico. La resolución, sin embargo, no abordó expresamente el acceso al "Air Force One", una de las controversias que persisten entre las partes.

La defensa legal de los medios ha solicitado una prórroga de esta protección judicial antes de que venza el plazo fijado por el tribunal, advirtiendo de que, en caso de no extenderse la medida, recurrirán de inmediato ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia al considerar que la prohibición atenta directamente contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Según la Administración Trump, una orden judicial instruye autorizar el acceso a la Casa Blanca, lo que no implica de forma obligatoria permitir la presencia de estos periodistas en actos restringidos dentro del Despacho Oval ni asegurar plazas en los viajes oficiales a bordo del "Air Force One".

Por el contrario, el abogado que representa a la CNN, Ted Boutrous, ha replicado que la cadena lleva 45 años integrando este grupo de prensa en el avión presidencial y ha defendido que dicho acceso es imprescindible para la rendición de cuentas, especialmente dado que el presidente acostumbra a utilizar los vuelos para atender preguntas de los corresponsales.

Asimismo, los representantes legales de la cadena prevén utilizar en la causa judicial las recientes declaraciones realizadas por Trump en una entrevista con la revista "Time", en las que reconoció desconocer los pormenores de la orden dictada por Kelly y arremetió contra los periodistas por plantearle únicamente preguntas "negativas" sobre la economía o la guerra con Irán. En esa entrevista, Trump también expresó su molestia por el tono de las preguntas de los medios.

Para el equipo legal de los medios vetados, estas declaraciones constatan de manera inequívoca que la exclusión de sus periodistas no obedece a razones de seguridad nacional, sino a una represalia directa del Ejecutivo motivada por la línea editorial y las informaciones críticas hacia la gestión del mandatario.

PURANOTICIA