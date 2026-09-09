ONU lamenta el "silencio ensordecedor" global por restricciones impuestas por los talibanes tras su vuelta al poder en Afganistán

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó este miércoles el "silencio ensordecedor" de la comunidad internacional ante las restricciones impuestas por los talibanes tras su vuelta al poder en Afganistán en agosto de 2021, especialmente contra niñas y mujeres.

"A día de hoy, los problemas de muchas personas en Afganistán van de mal en peor. Millones de personas están sumidas en la pobreza, el respeto por los derechos humanos básicos continúa deteriorándose mientras cientos de miles son devueltos contra su voluntad", declaró.

"Sin embargo, parece que el mundo ha olvidado y abandonado al pueblo de Afganistán a una situación que se agrava día a día. El silencio es ensordecedor", lamentó Turk, quien denunció que las restricciones aplicadas por los fundamentalistas afectan gravemente al acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y el papel en la vida pública, en medio de órdenes para apartar a las mujeres de la toma de decisiones y el día a día en Afganistán.

Así, manifestó que "esta exclusión sistemática de mujeres y niñas de la vida pública es una violación inaceptable de los Derechos Humanos que ha sido normalizada e institucionalizada por las autoridades 'de facto'". "Tales restricciones impuestas a mujeres y niñas, que equivalen a un apartheid de género, no tienen cabida en ninguna sociedad", remarcó.

La oficina de Turk detalló que las autoridades afganas están deteniendo a hombres y mujeres por supuestas violaciones del código de vestimenta, el largo exigido de la barba o por escuchar música, con alrededor de 450 personas sometidas a castigos corporales en el primer semestre de 2026 por diversos delitos.

En este sentido, hizo hincapié en que siguen documentándose violaciones de los derechos humanos de antiguos funcionarios y exmiembros de las fuerzas de seguridad, mientras que las minorías siguen haciendo frente a restricciones y los medios operan bajo condiciones de censura.

Por otra parte, lamentó que, incluso ante esta situación a nivel de derechos humanos, los retornos forzosos continúan, con más de 400.000 regresos a Afganistán, principalmente desde Irán y Pakistán.

"Muchos se ven obligados a entrar en un país donde ni siquiera han puesto un pie, y donde se enfrentarán a una pobreza extrema y a una falta de alimentos, agua potable y acceso a atención sanitaria, educación y empleo adecuados", indicó Turk, que ha resaltado que se estima que 21,9 millones de personas -aproximadamente el 45% de la población- necesitan ayuda humanitaria.

"Mientras tanto, el flujo de ayuda exterior se ha agotado, agravando la miseria. Insto a todos los Estados a reconsiderar sus acciones y a anteponer las vidas de la población que sufre", dijo. "Al mismo tiempo, quienes tienen influencia en la región deben alzar la voz y defender la igualdad y la dignidad de todos los afganos. Independientemente de dónde establezcamos nuestro hogar, estos principios son inviolables", zanjó.

(Imagen: Farshad Usyan / AFP)

PURANOTICIA