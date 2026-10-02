Colapsa en Hawái el emblemático arco marino Hōlei, estructura de roca volcánica que se formó hace unos 550 años

El famoso arco marino Hōlei, en el archipiélago de Hawái (EE.UU.), una estructura de roca volcánica de 27,4 metros de altura que se formó hace unos 550 años, colapsó en el océano Pacífico.

El arco aún se proyectaba hacia el agua desde un peñasco del Parque Nacional de los Volcanes el 23 de septiembre, pero desapareció el 27 de septiembre, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

Se desconoce la hora exacta del derrumbe.

"La línea costera que flanquea el arco marino ha mostrado signos de inestabilidad durante años", dijo el NPS, que advirtió en 2021 que el arco acabaría derrumbándose.

Situada al final de la carretera Chain of Craters Road en la isla de Hawái, también llamada "la isla grande", esta formación rocosa era un destino turístico popular y muy fotografiado.

Se cree que el arco se derrumbó cuando el parque fue cerrado temporalmente durante la tormenta tropical Nolo el fin de semana pasado.

El servicio de parques nacionales informó que los terremotos ocurridos durante la erupción del volcán Kīlauea en 2018 y el posterior derrumbe de su cima dañaron los acantilados cercanos al arco.