ONU condena "enérgicamente" ataque hutí al aeropuerto de Riad que dejó 12 personas fallecidas

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha declarado "profundamente conmocionado" y ha condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado por la milicia rebelde hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, capital de Arabia Saudita, que ha saldado por el momento con al menos doce muertos y más de trescientos heridos.

Guterres ha recordado que "los ataques contra civiles e infraestructura civil son una violación del Derecho Internacional", por lo que ha exigido que estas agresiones "cesen de inmediato". La condena del portugués se suma a la firme reacción de la Coalición liderada por Arabia Saudí, que ha tildado el atentado de "crimen de guerra" y ha anunciado represalias contra los rebeldes en Yemen.

Por su parte, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, se ha unido desde Amán a la condena institucional denunciando la continuidad de los ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudí.

Grundberg ha recordado que la incursión sobre el aeropuerto de Riad sucede a otros bombardeos registrados esta misma semana contra las instalaciones aeroportuarias de la capital y de Abha, los cuales han provocado igualmente víctimas civiles.

El diplomático sueco ha advertido de que estos ataques "representan una grave escalada" que amenaza la seguridad regional, perpetúa la espiral de violencia y complica aún más las iniciativas para alcanzar la paz en Yemen.

En este sentido, Grundberg ha reiterado su llamamiento a los hutíes para que cesen las agresiones y exijan el respeto del Derecho Internacional Humanitario, en particular la prohibición de dirigir acciones armadas contra objetivos civiles.

PURANOTICIA