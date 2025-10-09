ONU aseguró que sus equipos están "movilizados" para entregar ayuda en Gaza tras acuerdo entre Israel y Hamás

Luego de que el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) alcanzaran un acuerdo para aplicar la primera fase del plan de paz para propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, aseguró que los equipos del organismo internacional “están totalmente movilizados” para iniciar una entrega de ayuda humanitaria “a la escala necesaria” en la Franja de Gaza.

“Consigamos que los rehenes salgan y que aumente la ayuda que entra, rápidamente. Nuestros equipos están totalmente movilizada para que los camiones se muevan a la escala necesaria y salvar vidas”, sostuvo el funcionario, antes de recalcar que “necesitan acceso seguro” a la Franja.

Bajo ese contexto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aplaudió el acuerdo, que describió como “un gran paso hacia una paz duradera para israelíes y palestinos”. “Espero que todas las partes respeten el acuerdo para que el sufrimiento de todos los civiles llegue finalmente a su fin y que todos los rehenes sean llevados a casa de forma respetuosa”, declaró.

“La OMS está preparada para reforzar su trabajo para hacer frente a las grandes necesidades sanitarias de los pacientes en toda Gaza y apoyar la rehabilitación del destruido sistema sanitario. La mejor medicina es la paz”, destacó.

