OMS eleva a seis los casos confirmados de hanta vinculados al crucero "Hondius"

Según el último informe difundido por la OMS, hasta el 8 de mayo se han notificado ocho casos relacionados con el brote, de los cuales seis han sido confirmados como infecciones por la variante Andes del hantavirus.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a seis los casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero "MV Hondius", donde ya se han registrado tres fallecidos, mientras otros cuatro pacientes permanecen hospitalizados y continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del brote.
Según el último informe difundido por la OMS, hasta el 8 de mayo se han notificado ocho casos relacionados con el brote, de los cuales seis han sido confirmados como infecciones por la variante Andes del hantavirus -la única cepa de la que se ha documentado transmisión entre humanos- mientras que también se han producido tres muertes (dos confirmadas y una probable).
Asimismo, un caso previamente reportado como sospechoso ha sido reclasificado tras dar negativo a la variante Andes después de haber recibido una PCR y serología. Igualmente, las investigaciones epidemiológicas de la OMS siguen en marcha para determinar la fuente de exposición, incluyendo el historial de viajes y las posibles exposiciones del primer caso.
Además, un experto de la OMS y otro del Centro Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades se encuentran a bordo del crucero para apoyar a los pasajeros, la tripulación y los operadores del barco durante el viaje.
Entre los afectados figura un hombre que desembarcó el pasado 14 de abril en Tristan da Cunha y que permanece aislado y estable, considerado por ahora caso probable hasta la confirmación de laboratorio.
Las autoridades sanitarias también han localizado a pasajeros que compartieron vuelo entre la isla de Santa Elena y Sudáfrica con una de las personas fallecidas. En Sudáfrica se han identificado ya 75 contactos, de los cuales 42 permanecen bajo seguimiento médico.
La OMS recomienda a los países implicados en este evento que deben continuar los esfuerzos de coordinación y gestión de salud pública tanto a bordo de los medios de transporte como en los países donde hay casos y/o contactos o donde estos regresarán. Asimismo, añade que la prevención y el control de infecciones siguen siendo esenciales para proteger al personal sanitario y pasajeros.
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