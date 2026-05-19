OMS eleva a más de 500 los casos sospechosos de ébola y a 130 las muertes en África central

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó este martes a más de 500 casos sospechosos de ébola y 130 muertes atribuibles a causa del brote decretado la semana pasada en el noreste de República Democrática del Congo, con al menos un fallecido en Uganda, que le llevó a declarar el domingo una "emergencia pública" a nivel internacional.

Tedros señaló ante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que "hasta ahora se han confirmado 30 casos en la provincia congoleña de Ituri", a lo que se suman dos confirmados por Uganda en la capital, Kampala, ambos llegados desde Congo, así como un ciudadano estadounidense que ha sido ya evacuado a Alemania.

"Estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, lo que incluye el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio", dijo, antes de alertar de que "se han notificado casos en zonas urbanas, como Kampala y la ciudad de Goma", lo que supone un riesgo de mayor propagación, ante las dificultades que supone esto para la contención del virus.

Asimismo, recalcó que "se han registrado muertes entre trabajadores sanitarios, lo que apunta a una transmisión asociada con las labores sanitarias", al tiempo que recordó que "hay un movimiento significativo de población en la zona" de Ituri, marcada por la "gran inseguridad" por el repunte del conflicto desde finales de 2025.

El director general de la OMS apuntó que "más de 100.000 personas se han visto nuevamente desplazadas" en la zona por las hostilidades y esgrimió que "ya se sabe lo que significa el desplazamiento durante los brotes de ébola", antes de advertir del peligro asociado de que "no haya vacunas o tratamiento" para la cepa del virus responsable de este brote, la Bundibugyo.

En este sentido, sostuvo que "ante la ausencia de una vacuna, existen muchas otras medidas que los países pueden adoptar para detener la propagación de este virus y salvar vidas", entre ellas "la comunicación de riesgos y la participación comunitaria".

"Agradezco al Gobierno de Uganda que haya pospuesto las celebraciones del Día de los Mártires, que pueden congregar hasta dos millones de personas, debido al riesgo que representa la epidemia", remarcó Tedros, quien reconoció que su decisión de declarar la alerta internacional el domingo sin una reunión previa del comité de emergencia no tiene precedentes.

"No es algo que hiciera a la ligera", señaló, al tiempo que insistió en que "está profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia". "Celebraremos hoy un Comité de Emergencia para la emisión de recomendaciones temporales", adelantó Tedros, que desveló además la liberación de 3,4 millones de dólares para hacer frente al brote, lo que eleva a US$ 3,9 millones los fondos entregados.

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