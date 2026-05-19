Denuncian detención de más de 400 activistas tras interceptación de flotilla que viajaba rumbo a Gaza: hay tres chilenos

Los organizadores de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, interceptada el lunes por Israel, cifraron en más de 400 los activistas detenidos. Tras ser subidos a un buque "prisión", se dirigen hacia el puerto israelí de Ashdod.

Este lunes, la Comunidad Palestina en Chile informó que fueron capturados tres chilenos que iban a bordo de la flotilla Global Sumud: el exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau, la periodista Carolina Eltit y el artista visual Claudio Caiozzi.

La flotilla de 54 embarcaciones, que incluía barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y muchas otras organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia, fue interceptada el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

En un comunicado, la Flotilla por la Libertad indicó que "más de 400 participantes civiles desarmados de 45 países han sido secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes", aunque no detallaron nacionalidades.

Según esta organización, "el buque de carga 'prisión' en el que fueron recluidos los capitanes, la tripulación y los participantes tras la interceptación, se desplazó lentamente hacia el puerto de Ashdod, en Israel, donde los participantes de la flotilla fueron tradicionalmente procesados por el Gobierno israelí". Su previsión es que el barco atraque este martes en dicho puerto israelí.

Además, informó que aún hay 10 barcos, entre los que figura uno de los fletados por esta organización, el "Lina", que siguen navegando hacia Gaza, con unas 70 personas a bordo, "en un intento por romper el bloqueo naval ilegal de Israel sobre Gaza".

En cuanto a los barcos interceptados, denunció que "han sido dañados deliberadamente por el Ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno israelí".

Por el momento, el Gobierno israelí no ha dado cifras oficiales en cuanto al número de detenidos o hacia dónde los trasladan. Las fuerzas de aquel país detuvieron a fines de abril a 175 personas repartidas en una veintena de embarcaciones en el marco de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales frente a las costas de Grecia.

PURANOTICIA