OMS advierte que el hospital más grande de Gaza "se está convirtiendo en un cementerio"

El coordinador médico adjunto de Médicos Sin Fronteras (MSF) le dijo a la BBC que, si no había un alto el fuego, "todos los pacientes que quedan en estos hospitales simplemente morirán, y estos hospitales se convertirán en cementerios".

El doctor Fadel Naim, cirujano ortopédico, ha estado publicando actualizaciones periódicas en las redes sociales sobre la situación en el centro. Hoy ha publicado: " No tenemos banco de sangre en el hospital Al-Ahli, y ahora se nos ha acabado el suministro " .

Naim también dijo que estaba luchando emocionalmente: "Intento mantenerme firme a pesar de la dificultad de los casos que presencio (...) Pero hoy no he podido soportarlo y he llorado desde el fondo de mi corazón".